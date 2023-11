Festival de Órgão de Santarém tornou-se evento único no país

O Festival de Órgão de Santarém (FÓS) conseguiu tornar-se um evento único no país e os organizadores pretendem que se torne icónico na cultura da região. As palavras são do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, durante a apresentação do programa FÓS que decorreu na manhã desta sexta-feira, 3 de Novembro, na sala Cosmos, no Museu Diocesano de Santarém. O festival, organizado pela Câmara de Santarém, Diocese de Santarém e Santa Casa da Misericórdia de Santarém, vai decorrer de 10 de Novembro a 3 de Dezembro.

Para o vereador com o pelouro da Cultura, Nuno Domingos, o FÓS pretender reforçar laços de identidade do território por isso o festival vai alargar-se a seis vilas do concelho. Tremês, Alcanede, Pernes, Vale de Santarém, Amiais de Baixo e Alcanhões vão receber espectáculos do FÓS. O objectivo é expandir o festival para fora da cidade. Este ano os visitantes podem contar com um artista internacional: András Gábor Virágh é organista natural da Hungria e vai actuar a 25 de Novembro com dois concertos na igreja de Marvila.

O director artístico do FÓS, Rui Paulo Teixeira, tem esperança que o festival seja, dentro de alguns anos, um acontecimento de participação massiva de relevo no distrito de Santarém. “O património cultural existente em Santarém é muito singular, em quantidade e qualidade, e deve ser aproveitado ao máximo”, sublinha Rui Paulo Teixeira. Festival abre portas a 10 de Novembro com recital comentado na Igreja Paroquial de Tremês.

