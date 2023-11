Histórias de Mário Viegas contadas em Santarém por quem privou com o actor

O fórum Mário Viegas, em Santarém, recebeu alguns convidados para falarem sobre histórias em torno do actor e encenador, falecido em 1996, que faria 75 anos no próximo dia 10 de Novembro. Na mesa-redonda estiveram Jorge Custódio, historiador, Vicente Batalha, actor e promotor cultural, Maria do Céu Guerra, actriz e encenadora, Hélia Viegas, irmã de Mário Viegas e Nuno Domingos, vereador da Câmara Municipal de Santarém com o pelouro da cultura.

Como foi dito por Nuno Domingos, na parte introdutória da conversa, o objectivo da mesa-redonda era “desfiar memórias” sobre Mário Viegas. Júlio Isidro, apresentador de rádio e televisão, e João Soares, ex-ministro da Cultura, não marcaram presença na conversa por motivos pessoais.

