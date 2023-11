Entroncamento recebe mostra de artesanato

A Praça da Restauração, junto ao Mercado Municipal do no Entroncamento, vai receber uma mostra de artesanato no dia 11 de Novembro. A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 13h30 e é realizada no âmbito do projecto “Viver o comércio”, que pretende dinamizar o centro da cidade. No local vai ser possível encontrar productos artesanais, locais e regionais.