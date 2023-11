Sardoal recebe quinto encontro de museus do Médio Tejo

Encontro decorre dia 20 de Novembro, a partir das 9h30, no Centro Cultural Gil Vicente no Sardoal. A organização é uma parceria entre a Rede de Museus do Médio Tejo e o município.

O quinto encontro de museus do Médio Tejo vai ter lugar dia 20 deste mês no Centro Cultural Gil Vicente no Sardoal, a partir das 09h30. “Museus, sustentabilidade e bem-estar” é o tema desta edição, que conta com a presença de vários museólogos nacionais e que pretende promover momentos de reflexão e discussão sobre temas da área.

Para a organização, este encontro significa a promoção do trabalho intermunicipal e o desenvolvimento de uma actividade anual que se pretende realizar de forma alternada em todos os municípios da região. O evento é desenvolvido pelo concelho do Sardoal em parceria com a Rede de Museus do Médio Tejo.