Tomar continua à espera de resposta à candidatura aos “Bairros Comerciais Digitais”

A candidatura ao projecto “Bairros Comerciais Digitais” gerou discussão entre autarcas de Tomar na última reunião de executivo. O vereador Tiago Carrão (PSD) lamentou o facto do projecto não andar para a frente, afirmando que se perde uma oportunidade para promover os sectores do comércio e dos serviços abertos ao público, “traduzindo-se num impulsionador económico com foco na transformação digital dos agentes económicos e dos seus modelos de negócio”.

A candidatura do município de Tomar tinha um investimento de cerca de 1,4 milh~oes de euros, com financiamento elegível de aproximadamente 990 mil euros. No entanto, segundo o autarca, a candidatura do município foi considerada “elegível não seleccionada”, o que significa que foi aprovada, mas sem financiamento. “Ao contrário de 65 outros municípios que viram as suas candidaturas aprovadas e financiadas, entre os quais Torres Novas e Santarém”, acrescentou Tiago Carrão.

Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, desmentiu o vereador da oposição e explicou que o município ainda não obteve resposta oficial ao recurso que apresentaram há cerca de três meses. A vice-presidente explicou ainda que existiram 29 candidaturas que não foram elegíveis e a de Tomar não está incluída. “Leiria e Ourém estão no mesmo barco que nós”, sublinha, acrescentando que “até darem o decreto final continuamos em jogo”.