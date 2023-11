Festival da Batata-Doce da Gançaria com apoio municipal

A Junta de Freguesia de Gançaria vai receber um apoio de 3.500 euros da Câmara de Santarém para ajudar a comparticipar as despesas com a organização do primeiro Festival da Batata-Doce da Gançaria, que decorreu em Outubro. O subsídio foi aprovado por unanimidade na última reunião do executivo municipal.

Em nota de imprensa, o município refere que a Gançaria está associada à produção de batata-doce. “Há várias gerações que esta é uma cultura básica na freguesia e parte integrante da gastronomia local. A nível histórico e cultural, esta raiz vegetal cultivada nestas terras era assada nos fornos a lenha e vendida nas feiras e à saída da missa das comunidades vizinhas, lê-se.