Festival Bons Sons em Cem Soldos já tem bilhetes à venda

Bilhetes para o Bons Sons já estão à venda e as inscrições de voluntariado estão abertas para o festival que decorre entre 8 e 11 de Agosto de 2024.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A 12ª edição do Bons Sons vai realizar-se de 8 a 11 de Agosto de 2024 em Cem Soldos (Tomar) e os bilhetes já estão à venda, assim como as inscrições para o voluntariado. O passe geral de quatro dias com campismo incluído tem o valor de 40 euros na primeira fase, sendo que o valor vai aumentando conforme o número de unidades disponibilizado para cada fase. Os bilhetes diários vão estar à venda a partir da terceira fase de venda de passes gerais.

O Bons Sons é um festival comunitário que vive da participação voluntária de todos os que quiserem juntar-se para construir e organizar o festival. As inscrições para a equipa de voluntariado estão abertas até 31 de Maio de 2024.