Festival de Órgão de Santarém é um evento único no país

O Festival de Órgão de Santarém (FÓS) conseguiu tornar-se um evento único no país e os organizadores pretendem que se torne icónico na cultura da região. As palavras são do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, durante a apresentação da edição deste ano que decorreu na sexta-feira, 3 de Novembro, na sala Cosmos, no Museu Diocesano de Santarém. O festival, organizado pela Câmara de Santarém, Diocese de Santarém e Santa Casa da Misericórdia de Santarém, vai decorrer de 10 de Novembro a 3 de Dezembro.

Ricardo Gonçalves considera que o FÓS é uma diferenciação de Santarém que o município pretende potenciar. “Com estes parceiros é mais fácil trilhar um caminho que queremos que continue a ser de sucesso”, sublinhou. Para o vereador com o pelouro da Cultura, Nuno Domingos, o FÓS pretender reforçar laços de identidade do território, por isso o festival vai alargar-se a seis vilas do concelho.

Tremês, Alcanede, Pernes, Vale de Santarém, Amiais de Baixo e Alcanhões vão também receber espectáculos do FÓS. O objectivo é expandir o festival para fora da cidade. Este ano os visitantes podem contar com um artista internacional: András Gábor Virágh é organista natural da Hungria e vai actuar a 25 de Novembro com dois concertos na igreja de Marvila. Eva Neves, responsável do Museu Diocesano de Santarém, destaca a Capela Dourada, espaço pertencente à Misericórdia, que vai ser palco de alguns espectáculos, tendo referido a importância do festival na recuperação dos vários órgãos e na sua manutenção.

O director artístico do FÓS, Rui Paulo Teixeira, tem esperança que o festival seja, dentro de alguns anos, um acontecimento de participação massiva de relevo no distrito de Santarém. “O património cultural existente em Santarém é muito singular, em quantidade e qualidade, e deve ser aproveitado ao máximo”, sublinha. O provedor da Misericórdia de Santarém, Hermínio Martinho, elogiou o evento e referiu que a Santa Casa está de alma e coração com o FÓS, que considera ser uma iniciativa muito importante para o concelho e para a região.

O FÓS abre portas a 10 de Novembro com recital comentado na Igreja Paroquial de Tremês, pelas 21h30. Sílvio Vicente, organista residente do Santuário de Fátima desde 2009, vai ser o organista residente do festival e vai acompanhar ao órgão interpretações de João Santos, Sérgio Silva, Fernando Jalôto, Moços do Coro, Metáfora das Flores ou Canto Mensurable. Além das igrejas, vão decorrer espectáculos em locais diferentes do centro histórico de Santarém. Pelo concelho vão passar mais de uma centena de músicos, desde cantores, solistas, ensembles, organistas, coros e formações instrumentais. A programação completa do festival pode ser vista no site da Câmara de Santarém.