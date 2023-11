Mercados de Natal abrem inscrições em Benavente e Samora Correia

Podem candidatar-se os produtores, artesãos e tasquinhas que queiram marcar presença nos mercados de Natal do município de Benavente.

Estão abertas oficialmente as inscrições para os produtores, artesãos e organizações interessadas em explorar as denominadas “tasquinhas do Pai Natal”, que vão fazer parte dos Mercados de Natal de Benavente e Samora Correia.

As colectividades e associações locais também podem participar no evento festivo que pretende assinalar a quadra natalícia.

Para participar os interessados devem preencher um formulário de inscrição online, fornecendo informações sobre a área em que desejam participar, uma descrição da sua actividade, e o envio de imagens dos produtos, trabalhos ou actividades que pretendem apresentar nos mercados.

De 30 de Novembro a 3 de Dezembro o Parque 25 de Abril, em Benavente, recebe o Mercado de Natal. Já a Praça da República, em Samora Correia, recebe a iniciativa de 7 a 10 de Dezembro.