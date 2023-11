Sessão de esclarecimento em Santarém sobre “Direitos dos Consumidores Migrantes”

Iniciativa está agendada para dia 14 de Novembro, às 10h00, na Casa do Brasil

A sessão de esclarecimento “Direitos dos Consumidores Migrantes” vai ser realizada pelo município de Santarém, em parceria com a DECO, na Casa do Brasil no dia 14 de Novembro às 10h00. “Consumo e cidadania” e “Relação de consumo” são alguns dos temas da sessão que tem como finalidade apoiar e esclarecer o migrante enquanto consumidor, sobre quais são os seus direitos e como pode recorrer a eles. A sessão também visa partilhar informação sobre a existência de estruturas de apoio aos migrantes disponibilizadas pela autarquia.