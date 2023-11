Festival do Javali em Constância

Nove restaurantes do concelho de Constância vão acolher de 18 a 26 de Novembro a quarta edição do Festival Gastronómico do Javali, evento que visa promover a potencialidade deste produto ligado à identidade cultural e gastronómica do concelho.

“Com a promoção deste evento, pretende a autarquia e os restaurantes aderentes não só promover um produto que marca a sua presença no território, como também atrair mais público ao concelho, neste período em que se inicia a época tradicionalmente denominada de época baixa para o turismo”, refere o município de Constância em comunicado.