Arcena vai receber encontro de música popular portuguesa

A Casa do Povo de Arcena, em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, vai promover um encontro de música popular portuguesa que terá lugar a 26 de Novembro, pelas 15h30, nas instalações da associação. O momento serve também para celebrar os 23 anos do Coro de Arcena. Em cartaz está também a actuação do grupo coral Vozes de Grândola.