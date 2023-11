Festival Planos regressa a Tomar com curtas-metragens inéditas

A sétima edição do Planos Film Festival - Festival Internacional de Curtas-metragens de Tomar, regressa ao Cine-Teatro Paraíso de 22 a 26 de Novembro. Nesta edição estão programadas quatro sessões competitivas onde vão ser exibidas as 20 curtas-metragens que integram a Selecção Oficial 2023. Uma selecção variada em estilos e géneros, com filmes provenientes de 12 países: Alemanha, China, Espanha, Irlanda, Israel, Itália, Lituânia, Nepal, Noruega, Portugal, Reino Unido e República Checa. Para além das sessões competitivas vão ter lugar várias sessões especiais com a presença de convidados e de parceiros do festival. Há ainda lugar para um momento musical na noite de 22 de Novembro.

Os “Lodo” abrem as hostilidades com um concerto cinematográfico, pensado para a primeira noite do festival. A banda de Cem Soldos conta já com passagens por algumas salas e festivais icónicos e os seus temas contam histórias longas, sentidas em silêncio através de cordas, percussão e impulsos eléctricos. Em estreia durante o festival está também o último filme do realizador Pedro Rodrigues. “Efémera” é um documentário sobre a residência do músico audiovisual Rui Gaio no Cine-Teatro Paraíso. No filme, entre conversas ao piano sobre o processo criativo e projecções visuais, é explorada também a dificuldade de um músico emergente em Portugal fazer com que a sua música chegue ao público.

No leque dos convidados está também Mónica Santos, vencedora de dois prémios Sophia pela Academia Portuguesa do Cinema e nomeada para os Césares, pela Academia Francesa. O Leiria Film Fest, festival parceiro, vai manter a habitual presença com uma mostra de alguns dos filmes vencedores da sua última edição. Vai haver espaço para o público infantil com o regresso do Planinhos, que este ano conta com cinco sessões especiais dedicadas às escolas, mas também às famílias. São esperadas cerca de 1300 crianças e muita animação. O programa incluiu ainda uma sessão especial de curtas filmadas em Tomar e que usam a cidade como plano de fundo, e também uma sessão que celebra as seis últimas edições do festival.

Os vencedores das várias categorias vão ser conhecidos no final da tarde de sábado, 25 de Novembro. Posteriormente podem ser vistos ou revistos no dia seguinte, numa sessão especial com todos os filmes vencedores, que terá lugar no domingo, 26, pelas 14h00.