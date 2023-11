“Natal e a Economia Local” vai sortear vales de compras em Salvaterra

Mais de uma centena de estabelecimentos do concelho de Salvaterra de Magos estão a aderir à campanha “Natal e a Economia Local”. Para se habilitar a ganhar um vale de compras até 300 euros basta fazer compras superiores a 20 euros no comércio local.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a colaborar com a Associação dos Comerciantes dos Concelhos de Coruche e de Salvaterra de Magos para a 11ª edição da Campanha “Natal e a Economia Local”, a decorrer até 1 de Janeiro de 2024. Foram distribuídas 62500 senhas, pelos mais de 100 estabelecimentos aderentes, para os clientes se habilitarem a ganhar, por cada compra superior a 20 euros, vales de compras que vão dos 50 aos 300 euros, estando vinte a sorteio. O sorteio realiza-se a 7 de Janeiro de 2024 no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo. Os contemplados podem depois utilizar os vales em qualquer estabelecimento comercial aderente à campanha.

O projecto “Artes nas montras”, que procura promover e divulgar o artesanato, os produtores e outras manifestações de arte local envolvendo os estabelecimentos comerciais, também vai voltar ao concelho de 1 a 31 de Dezembro. A câmara municipal está ainda a desenvolver com as associações, colectividades, IPSS’s, comissões de festas e juntas de freguesia do concelho um programa de actividades com teatros infantis, concertos, Feira do Livro de Natal, animação de rua, entre outros, divulgado brevemente.

A Campanha “Natal e a Economia Local” foi financiada pela Câmara de Salvaterra de Magos em dois mil euros, segundo protocolo aprovado na reunião camarária de 4 de Outubro.