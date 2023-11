Lucky Duckies vão dar concerto intimista no Xira Wine Fest

The Lucky Duckies vão abrir o palco do festival Jardins do Marquês com muita animação e rock and roll

Os Lucky Duckies, banda de vintage swing e rock'n'roll que está a celebrar 35 anos de carreira, vai ser uma das estrelas do certame Xira Wine Fest que abre ao público no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, a 17 de Novembro. A banda de Marco António e Cláudia Faria vai realizar um concerto intimista no dia 18 de Novembro, sábado, com duas partes: a primeira pelas 18h45 e a segunda às 21h30. A entrada é livre. Esta é a primeira edição do “Xira Wine Fest”, uma feira de vinhos dinamizada pela câmara municipal que vai decorrer de 17 a 19 de Novembro. Além dos Lucky Duckies está também agendada ao longo dos vários dias a actuação do DJ John Goulart, animação itinerante e demonstrações de cozinha.

A feira vai permitir contactar com pequenos e grandes produtores de vinho provenientes de várias regiões do País e com inúmeras referências em prova para perceber castas e viajar em cada copo por uma multiplicidade de lugares. Além de provas comentadas e vários representantes de acessórios para servir vinho o certame contará também com alguns restaurantes do concelho. Além do vinho os visitantes poderão degustar outros produtos regionais como queijos artesanais, a geleia Encostas de Xira, ostras, entre outros.