“Duas Horas a Nadar” em Azambuja

A iniciativa “Duas horas a nadar” realiza-se na tarde do dia 25 de Novembro, entre as 14h00 e as 16h00, no Complexo de Piscinas de Azambuja. A acção levada a cabo pela Câmara de Azambuja pretende cativar a população para a prática desportiva e para a escolha de modos de vida saudáveis. Os participantes são desafiados a nadar durante duas horas, sendo registadas as distâncias percorridas. As inscrições no evento são gratuitas, mas obrigatórias.