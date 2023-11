Confraria da Enguia de Salvaterra de Magos comemora 15º aniversário

A Confraria da Enguia de Salvaterra de Magos realiza este sábado, dia 18, a sua assembleia magna comemorativa também do 15º aniversário. A iniciativa decorre no Restaurante Adega da Rosa a partir das 12h45, quando se concentram os participantes. Às 13h00, antes do almoço, há a foto de família. Para a assembleia à mesa há muitas iguarias para degustar, a começar pela bola de enguia pelo chefe Luís Machado, segue-se enguias fritas com arroz de feijão, ensopado e caldeirada de enguias, cachaço no forno com batatas no forno, sobremesas e bolo de aniversário e espumante para cantar os parabéns. Durante o almoço haverá animação musical.