Dançarém leva baile à Portela das Padeiras

O evento mensal da Dançarém, associação que mantém vivas as danças ribatejanas, da Europa e do Mundo, vai contar com a colaboração do Grupo Etnográfico Portela das Padeiras, fundado em 1981. A iniciativa vai decorrer na Associação Cruz de Cristo Futebol Clube, na Portela das Padeiras, em Santarém. O programa do evento inclui uma oficina e baile de danças tradicionais às 17h00 e um jantar seguido de baile às 21h30.