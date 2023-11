Feira do Livro de Benavente celebra “Um conto de Natal”

Está à porta a 25ª Feira do Livro do Município de Benavente trazendo consigo o espírito festivo e a magia literária do clássico "Um Conto de Natal" de Charles Dickens.

A feira realiza-se de 18 de Novembro a 18 de Dezembro na Biblioteca Odete e Carlos Gaspar, em Samora Correia.

Do programa fazem parte a hora do conto, dirigida a crianças do primeiro ciclo e famílias, uma oficina de costura em caixa de cereais com Andreia Salgueiro e o mundo encantado de histórias por Carina Novo.

No certame literário vai ser apresentado o livro “Lua Cheia de Quê?” da autora Cláudia Bacalhau e ilustrações de Sérgio Condeço.

“O sol que não brilhava”, de Patrícia Carrapo, “O bairro do alfabeto”, de Eugénia Edviges são outras das obras que vão ser dadas a conhecer ao público.

As actividades carecem de inscrição prévia através do e-mail bibliotecas@cm-benavente.pt.