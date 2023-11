Inscrições abertas para o Mercado de Natal em Constância

O Mercado de Natal em Constância vai decorrer a 16 e 17 de Dezembro visando atrair mais visitantes e consumidores que procuram produtos diferentes na época natalícia. O programa de actividades incluiu uma parada de Natal, a chegada do Pai Natal, a Casa do Pai Natal e muita animação natalícia.

A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Constância tem inscrições abertas até 30 de Novembro, com o objectivo de dar a conhecer o artesanato, os produtos e doces locais e regionais, antiguidades, entre outros artigos ou produtos que possam ser oferecidos no Natal. Todas as pessoas singulares ou colectivas legalmente habilitadas para o exercício da actividade podem inscrever-se. A inscrição é obrigatória e deve ser feita em impresso próprio disponível no site do município.