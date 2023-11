Percurso sonoro para passear com Nini, França e Lopes-Graça em Tomar

O percurso inicia-se no Cine-Teatro Paraíso, dia 18, às 15 horas, e seguirá pela cidade, percorrendo a cartografia cultural com estas três figuras fundamentais do século XX tomarense.

Tomar vai passar a ter, a partir do próximo sábado, um percurso sonoro para conhecer a cidade a partir das referências de alguns dos seus filhos mais amados. Com base em testemunhos e arquivos sobre a memória da cidade de Tomar, evocando personalidades como Fernando Araújo Ferreira (Nini), nos 25 anos da sua morte, Fernando Lopes-Graça e José-Augusto França, a Casa da Esquina, em parceria com o município de Tomar, construiu uma banda sonora que, contaminando o real com a ficção, reescreve os seus significados e as percepções de quem visita a cidade e sua identidade como espólio vivo e documental.

O percurso inicia-se no Cine-Teatro Paraíso, dia 18, às 15 horas, e seguirá pela cidade, percorrendo a cartografia cultural com estas três figuras fundamentais do século XX tomarense, terminando no café Paraíso. Com a duração de uma hora, a iniciativa está sujeita a inscrição pelo e-mail museologia@cm-tomar.pt, tendo um custo de 8 euros. Os QRcodes do percurso sonoro ficarão disponíveis num percurso que passaremos a sugerir a quem visita a cidade, mas sobretudo para quem a vive.