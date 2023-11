Portugal Fit vai pôr Santarém a mexer

O evento “Portugal Fit” vai decorrer nos dias 25 e 26 de Novembro no CNEMA, em Santarém, juntando atletas e profissionais ligados à actividade física. Centenas de participantes vão integrar as aulas Les Mills, nas quais se treinam diferentes coreografias. Vai decorrer também o RFM Performance Manz Games, que combina treino de corrida com exercícios funcionais e de resistência. Entre as várias actividades do evento incluem-se ainda um congresso de exercício e saúde, demonstrações de culinária, provas de culturismo, uma feira de fitness e conferências sobre modos de vida saudáveis.