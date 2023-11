Há encontro de coros este domingo em Alverca

Auditório da SFRA acolhe iniciativa do grupo coral Ares Novos

No domingo, dia 19 de Novembro, pelas 16h30, tem lugar no auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA) em Alverca o 27º encontro de coros do concelho de Vila Franca de Xira. O evento tem entrada livre e é organizado pelo Grupo Coral Ares Novos.