Porto Alto recebe Festival Gastronómico de Inverno

Decorre de 1 a 10 de Dezembro no Centro Social do Porto Alto.

O Festival Gastronómico de Inverno regressa ao Porto Alto, a partir de 1 de Dezembro, para dar a provar o que de melhor tem a gastronomia regional e nacional, sempre acompanhadas por um bom vinho.

Até 10 de Dezembro a iniciativa gastronómica, que vai na oitava edição, decorre no Centro Social do Porto Alto.

As entradas são livres e as verbas angariadas revertem para a Comissão de Festas do Porto Alto, com o intuito de realizar as festas anuais em 2024.

O certame conta com o apoio da Câmara Municipal de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia.