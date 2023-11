Festival Gastronómico das Couves com Feijões em Torres Novas

O município de Torres Novas organiza, entre 17 e 26 de Novembro, o VI Festival Gastronómico das Couves com Feijões, evento que visa “contribuir para a afirmação e preservação” de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana. Ao longo dos 10 dias da iniciativa, que conta com o envolvimento da Confraria das Couves com Feijões de Carvalhal da Aroeira, “as couves com feijões podem ser degustadas nos 40 estabelecimentos aderentes sob as mais variadas formas e com os mais diversos acompanhamentos”, indica o município, em nota informativa.

As ementas integram pratos à base da sopa de couves com feijões, acompanhada com petinga no forno, albardada, ou na brasa, com pataniscas de bacalhau ou bacalhau assado, entrecosto frito ou costeletas de novilho, enguia e fataça, fritas ou grelhadas, ou ainda acompanhada de broa crocante e com pastéis de bacalhau ou jaquinzinhos fritos, entre outras propostas.