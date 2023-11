Maestro João Raquel dirige orquestra na Argentina

O maestro João Raquel, natural e residente em Benavente, foi convidado para dirigir a orquestra Filarmónica de Avellaneda, de Buenos Aires, na Argentina.

No dia 25 de Novembro João Raquel participa na celebração do dia de Santa Cecília, a padroeira dos músicos, num concerto que terá lugar na catedral Nuestra Señora de la Asusción, em Avellaneda.

Neste concerto o maestro vai dividir a direcção da orquestra com a maestrina titular Mirta Soto, onde irão interpretar tangos, zarzuelas, operetas e pasodobles. Este concerto conta também com a participação da soprano Silvia Duffy, do tenor Carlos Muñoz e do coro Villa del Parque.

“Será um momento muito importante na minha carreira como maestro. Depois de ter dirigido várias bandas e orquestras em Portugal, Espanha, Itália, Sérvia e Bielorrússia, esta é a primeira vez que terei o privilégio de dirigir na América Latina”, sublinha João Raquel, actual maestro das Bandas da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão e da Sociedade União Musical Alenquerense.