Ourém trabalha na transformação digital do ensino musical

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e a vereadora Micaela Durão receberam, na manhã de 10 de Novembro, uma comitiva no âmbito do projecto “DigiMusi”. A comitiva, que esteve em Fátima, nas instalações do Conservatório de Música e Artes do Centro de Fátima (CMAC) durante quatro dias, encontra-se a desenvolver um projecto que tem como objectivo a criação de estratégias para abordar a transição digital no ensino musical. Ao longo da semana o grupo demonstrou entusiasmo por continuar a trabalhar no @digimusi (Digital Transformation in Elementary Music Education) com foco no avanço da transformação digital do ensino musical.

A “DigiMusi” visa selecionar, desenvolver e implementar ferramentas metodológicas para o uso das TIC no ensino de música elementar, permitindo assim a transição digital. Além disso, o projecto pretende desenvolver competências-chave para os alunos melhorarem a aprendizagem e oferecer formação em metodologias inovadoras e no uso das TIC para o desenvolvimento da competência digital dos professores de música. A parceria também envolveu a Escola Municipal de Música Diego Ortiz, de Toledo, a Universidade de Aveiro e a Ad Libitum de Onteniente, de Valência.