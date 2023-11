Iniciativa vai decorrer no Centro Cultural de Sardoal e reúne profissionais do sector para debaterem o tema "Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar".

Sardoal acolhe encontro anual dos Museus do Médio Tejo

O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, vai acolher na segunda-feira, 20 de Novembro, o V Encontro de Museus do Médio Tejo, numa edição que vai reunir os profissionais do sector para debaterem o tema "Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar".

Organizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, o encontro significa “um dos momentos de maior projeção do grupo de trabalho intermunicipal e de uma atividade anual” que se “pretende realizar de forma alternada em todos os municípios da sub-região do Médio Tejo”.

Em comunicado, a organização indica que o programa “pretende dar a conhecer equipamentos e projetos de referência nacional”, e que a reunião com “alguns dos mais distinguidos especialistas na área da museologia” permitirá “refletir e discutir sobre outras importantes e emergentes áreas de atuação”.

Assumindo a “pertinência da temática eleita como mote para o Dia Internacional dos Museus em 2023”, a organização afirma querer “dar mais um passo para a consolidação do seu trabalho e para a afirmação da atividade do setor nas diferentes áreas e contextos culturais, sociais, económicos e ambientais, da região e do próprio território nacional”.

A Rede de Museus do Médio Tejo foi constituída em 2018, resultado de um protocolo entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto Politécnico de Tomar, sendo uma estrutura informal composta por museus e núcleos museológicos integrados na Rede Portuguesa de Museus, outros museus municipais, entidades museológicas do Estado Português e privadas, que, entre outras iniciativas, tem realizado um encontro anual.