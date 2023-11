Torres Novas debate ciências e bibliotecas públicas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebe dia 25 de Novembro uma palestra sobre ciências e bibliotecas públicas. Carlos Fiolhais e Joana Lobo Antunes são os participantes convidados, ficando a moderação a cargo de Fábio Silva. A iniciativa decorre no âmbito do Dia Mundial da Ciência e do Dia Nacional da Cultura Científica, ambos assinalados dia 24 de Novembro. Carlos Fiolhais é reformado da profissão de professor catedrático, licenciado em Física e doutorado em Física Teórica e autor de vários livros de divulgação científica. Joana Lobo Antunes é, actualmente, responsável pela comunicação do Instituto Superior Técnico e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no Mestrado em Comunicação de Ciência. Fábio Silva é comunicador de ciência e autor do projeto de divulgação científica “Universo Perpendicular”, onde comunica ciências do espaço nas redes sociais.