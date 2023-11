CRIT promove sétima Gala de Solidariedade em Torres Novas

A 7ª edição da Gala de Solidariedade do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) vai decorrer no próximo sábado, 25 de Novembro, às 21h30, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. O evento apresentado por Carla Andrino e José Figueiras, vai contar com a presença de vários artistas locais e nacionais, nomeadamente Nena, Nucha, Paulo Gato, Rui Vaz, Maestro Mário Rui, Zé Mágico e Torres Farra e, ainda, com o padrinho e embaixador, Telmo Miranda e Nuno Barroso, respectivamente.

O evento tem como objectivo angariar fundos para o alargamento do lar residencial e permitir dar uma resposta a um maior número de utentes.