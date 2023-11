Inês Ramos apresenta livro infantil “Vens comigo?”

A socióloga Inês Ramos escreveu o livro infantil “Vens comigo?” inspirada pela sua filha. A apresentação pública está marcada para sábado, 25 de Novembro, às 16h00, na galeria da biblioteca municipal de Azambuja e a entrada é gratuita.

O livro pode ser adquirido online nas principais livrarias e em Azambuja na A Papelaria da Vila, Papelaria Aguarela, Papel e Lápis e Florista Orquídea. Está também à venda em Aveiras de Cima, na Papel e Lápis e em Lisboa na Livraria Martins.

"Vens comigo?" é o terceiro livro de Inês Ramos, que em 2020 lançou “Larguem-me a cueca”, com histórias do seu quotidiano para fazer rir e, no ano passado, “Segue! Mar calmo nunca fez bons marinheiros!”, mais introspectivo tendo sugestões de canções para o leitor ouvir antes de cada capítulo.

Para além dos livros, a autora, natural de Lisboa mas a residir em Azambuja há vinte e dois anos, tem poemas publicados em colectâneas diversas e escreveu a letra de uma música - Fado Negro da Cor - com o seu amigo Miguel Ouro.