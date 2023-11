Exposição de cerâmica “Terra Branca” em Torres Novas

A inauguração da exposição “Terra Branca” da autoria de Teresa Segurado Pavão vai decorrer a 25 de Novembro no Museu Municipal Carlos Reis (16h00) e na Galeria Neupergama (17h00), em Torres Novas. A mostra marca os 43 anos de existência da Galeria Neupergama e nasce do desejo da artista de se relacionar com as peças existentes no Museu Municipal Carlos Reis.

“Neste primeiro núcleo de obras, dá-se o encontro da cerâmica no sagrado, na arqueologia, na contemplação. Os relicários devotos, que asseveram a relação mística do homem com o divino”, refere. A artista apresenta um conjunto de 70 peças num tributo a João Cutileiro, com pedaços de pedra oferecidas pelo escultor.

Teresa Segurado Pavão é uma artista de referência em Torres Novas com as suas esculturas, nomeadamente D. Sancho I; Monumento ao Operário Torrejano e S. Sebastião, já expôs o seu trabalho em diversos locais como o Museu Nacional do Azulejo (Lisboa), MUDE – Museu do Design e da Moda (Lisboa), entre outros. A exposição está patente até 30 de Março de 2024 em ambos os locais.