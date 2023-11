Exposição pessoas do concelho do Sardoal no Centro Cultural Gil Vicente

Está patente no Centro Cultural Gil Vicente a exposição "Autores e Referências Sardoalenses - Casa do Concelho do Sardoal", promovida no âmbito da comemoração dos 30 anos da Casa do Concelho do Sardoal. A inauguração da exposição realiza-se no sábado, 25 de Novembro, pelas 17h00, e decorre até 1 de Dezembro. A mostra vai integrar diversas obras da autoria de sardoalenses e vai ter disponível livros, fotografias e escultura. Nesse dia, 25 de Novembro, a Casa do Concelho do Sardoal promove um conjunto de actividades comemorativas das três décadas de existência, incluindo a atribuição de diplomas a fundadores da Casa do Concelho do Sardoal.