Feira de Natal do concelho de VFX vai acontecer em Alverca

A primeira edição da feira e mercado de Natal do concelho de Vila Franca de Xira, promovido pelo município, vai ter lugar na cidade de Alverca no recinto da feira. A informação foi avançada pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que anunciou que o espaço vai contar com uma roda gigante, uma pista de gelo, vários divertimentos e artesanato. “Abrirá no início de Dezembro e escolhemos Alverca por ser uma localidade central no nosso concelho”, explicou o autarca. A feira deverá manter-se até ao dia de Reis. A realização de um mercado de Natal no concelho, recorde-se, partiu de uma proposta de David Pato Ferreira e Ana Afonso da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT).