XX Jornadas de História Local no Centro Cultural Gil Vicente

O Centro de Estudos de História Local de Abrantes (CEHLA), projecto da Palha de Abrantes - Associação de Desenvolvimento Cultural - organiza as XX Jornadas de História Local esta sexta-feira, 24 de Novembro, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. A iniciativa começa pelas 10h00 seguindo-se, às 10h15, a apresentação de "Arquivos Régios e Diocesanos e o seu contributo para a micro-história de arte: Do antigo Termos de Abrantes à Barquinha", por Rui Mesquita Mendes, historiados que colabora com o ARTis.

Às 11h30 será feita uma evocação de Correia Pais, colaborador do CEHLA. Arianna Mencaroni, da NOVA Media Lab/ICNOVA, vai fazer uma apresentação sobre valorização dos filmes amadores e caseiros através de documentários interactivos. A partir das 14h00 sera apresentado o número 42 da Zahara, seguida da apresentação de outros livros com uma forte componente patrimonial, provenientes de alguns dos concelhos que estão no raio de acção do CEHLA.

Pelas 15h00 é a vez do AO.RI - Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, por Conceição Pereira, da TAGUS, e que vai contar com a presença de artesãos dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal. Uma hora depois será feita uma Experimentação e Socialização do Conhecimento, por Anabela Borralheiro Pereira e Rodrigo Melo Santos, do Museu Municipal de Mação.