Maria Joana Almeida traz “Histórias de amor” a Tomar

Vai ser apresentado no próximo domingo, dia 26, pelas 16 horas, no Moinho da Ordem do Complexo Cultural da Levada de Tomar, o livro “Histórias de amor”, de Maria Joana Almeida. A apresentação da obra, publicada pela Elefante Editores, estará a cargo do presidente da Câmara, Hugo Cristóvão. A autora é professora de Educação Especial e formadora na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em 2015 criou um blogue sobre educação intitulado "Pedimos gomas como resgate" e é colaboradora no jornal Público com artigos de opinião sobre esta matéria.

“Histórias de amor” é o seu segundo livro, cujo género designa como prosa poética, e que considera que surge “quase que naturalmente como um segundo capítulo” depois da sua estreia com “Estamos todos em fila de espera para a morte”, que considera um “livro muito pessoal e catártico”.

“Se pensarmos durante alguns segundos, sem qualquer ruído, a nossa força motriz é o amor”, diz. “É o que fica, dos momentos ainda que breves, de interacção com os outros, que definem a nossa perceção do mundo e o desenho do nosso caminho”, sublinha a autora.