Cultura e tradição em destaque no I Festival do Campino em Azinhaga

O I Festival do Campino, um evento que celebra a cultura tradicional portuguesa, será realizado de 26 a 28 de Abril de 2024, na freguesia da Azinhaga, concelho da Golegã, anunciou o município. O festival, dinamizado em conjunto pela Câmara da Golegã e pela Associação Toiro à Corda, promete uma variedade de actividades para os visitantes, incluindo entradas de touros, condução de cabrestos, picaria à vara larga, touro à corda, perícia de campinos, corridas de campinos, mostras de artesanato, tasquinhas e animação nocturna.

A Azinhaga, freguesia do concelho da Golegã conhecida pela sua história na criação de cavalos e touros bravos, pretende com este festival reforçar a sua identidade como o “Berço do Campino” e promover a região a nível turístico e cultural.