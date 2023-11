Prémio de melhor fotografia entregue a alunos da Escola Profissional de Salvaterra de Magos

Um grupo de oito alunos do décimo ano do curso Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM), venceu o prémio Melhor Fotografia no Seminário Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente e recebeu uma menção honrosa pelo cartaz apresentado, intitulado “Sem resposta para o escoamento do peixe”, que resultou de investigação e interpretação de questões ambientais e de sustentabilidade relevantes a nível local.

A iniciativa, que decorreu de 17 a 19 de Novembro no Fundão, é um programa internacional da Foundation for Environmental Education, implementado em Portugal pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação e pretende contribuir para o treino do exercício de cidadania activa e participativa. Segundo a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, “foi mais uma oportunidade para os alunos adquirirem competências técnicas e relacionais fora do contexto de sala de aula e em contacto com jovens de outras escolas”.