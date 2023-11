Torres Novas festeja passagem de ano na Praça 5 de Outubro

O município de Torres Novas vai assinalar a passagem de ano com música e fogo de artifício, na Praça 5 de Outubro. O programa começa às 23h00 com a actuação da banda FH5, seguida do espectáculo de fogo de artifício à meia noite, lançado a partir do castelo. A entrada é gratuita. Em caso de condições climatéricas adversas, o concerto é transferida para a Praça dos Claras.