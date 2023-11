Alunos da Ginestal Machado declamaram poesia no Círculo Cultural Scalabitano

Estendal de poemas no palco do Círculo Cultural Scalabitano levou alunos do curso de Artes do Espectáculo a pisarem o palco para declamar poesia.

O estendal de poemas inserido na programação do mês de Novembro dedicado a Bernardo Santareno e a Mário Viegas levou no dia 23 de Novembro alunos do curso de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado a pisarem o palco do Círculo Cultural Scalabitano (C.C.S), em Santarém, onde, tal como refere Vítor Murta, vice-presidente da direcção do C.C.S, Mário Viegas iniciou o seu percurso teatral.

A recolha de autores representados no estendal foi feita pelos próprios alunos. Mário-Henrique Leiria, Jorge de Sena, Mário de Sá- Carneiro, Florbela Espanca e Sophia de Mello Breyner, foram alguns dos poetas cujas poesias foram declamadas pelos alunos.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.