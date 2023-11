Festival do Campino em Azinhaga já tem data marcada

A primeira edição do Festival do Campino vai realizar-se entre os dias 26 a 28 de Abril na Azinhaga, concelho da Golegã.

A primeira edição do Festival do Campino já tem data marcada. Vai realizar-se entre os dias 26 a 28 de Abril na Azinhaga, concelho da Golegã. O certame vai realizar-se anualmente e pretende ser um momento de exaltação da cultura tradicional. O projecto está a ser dinamizado em conjunto pelo município da Golegã e pela Associação Toiro à Corda e do programa vai constar entradas de touros, condução de cabrestos, picaria à vara larga, touro à corda, perícia de campinos, corridas de campinos, mostras de artesanato, tasquinhas e animação nocturna, entre outras actividades.

A Azinhaga tem uma ligação e um currículo ímpar na dedicação à criação de cavalos e à criação de toiros bravos, sendo exemplo disso a Ganadaria de Rafael José da Cunha, que a partir de 1830 criou toiros bravos de casta portuguesa e de onde saiu o primeiro toiro português lidado em Madrid. A Azinhaga é, também, a terra onde nasceram, viveram e trabalharam ilustres campinos, que nas ganadarias do concelho e noutras por Portugal fora, alimentaram com trabalho e talento as mais relevantes casas agrícolas do nosso país, brilhando em cima do cavalo, perante o toiro bravo, segundo explica a Câmara Municipal da Golegã em comunicado.