Rota dos Templários para promover riqueza e potenciar turismo no Médio Tejo

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo promoveu uma visita técnica às experiências interactivas que estão a ser desenvolvidas no âmbito do projecto da Rota dos Templários. A comitiva, que contou com a presença de Anabela Freitas, vice-presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro, e de representantes do Turismo de Portugal, começou a visita pelo Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, onde foi possível conhecer a “Visita Virtual ao Castelo de Almourol”, espaço inaugurado a 18 de Julho.

Seguiu-se a visita à Torre de Dornes para realizar um ponto situação do projecto em curso de requalificação da Torre Pentagonal de Dornes e da sua envolvente, assim como da futura instalação da experiência de vídeo mapping sobre as lendas da Torre de Dornes e de Nossa Senhora do Pranto, uma experiência que ainda está em fase de desenvolvimento.

No período da tarde seguiu-se a visita à experiência da maquete com vídeo projecção, que retrata o cerco ao Castelo de Tomar, que se encontra numa das salas do Convento de Cristo e que será lançada ao público nos próximos meses. Na mesma sala vai ser criado o Espaço Médio Tejo – um espaço de promoção turística da região do Médio Tejo, com enfoque para os produtos turísticos integrados na região, que promova a visitação ao território e permita explorar conteúdos de forma inovadora e imersiva, com recurso a uma experiência imersiva.

Recorde-se que a Rota dos Templários no Médio Tejo é uma nova oferta turística para quem visita o território e que representa o primeiro passo para uma rota nacional. Abrange os municípios de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sertã, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Com a Rota dos Templários, pretende-se a valorização do património histórico-militar e a promoção turística do território associada à temática templária, incluindo a melhoria da experiência de visitação dos monumentos templários mais marcantes da região, através de ofertas diferenciadoras e que estarão disponíveis brevemente.