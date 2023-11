Documentário, concertos e exposição nos 30 anos da Associação Febre Amarela

“Primeiro ensiná-los, depois aprender com eles” é o nome do documentário que assinala os 30 anos da Associação Febre Amarela e que resume a história da colectividade de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos. Composta por duas dezenas de jovens, dos 21 aos 29 anos, a associação vai estrear um documentário composto por entrevistas a ex-membros e população em geral, nos dias 1 e 2 de Dezembro, às 21h30 e às 16h00, respectivamente, no auditório do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo. O MIRANTE foi conhecer a associação e o presidente Ricardo Nunes dias antes de assinalarem o aniversário.

E porque a música faz parte da história da Febre Amarela, responsável pelo festival mais antigo do Ribatejo – “Glória ao Rock” – há música na Casa do Povo de Glória do Ribatejo nos dias 1 e 2 de Dezembro. No feriado, antes do jantar-convívio, com a banda Quem é o Bob?, às 22h30, seguida do Dj Nana, às 00h00. Sábado, dia 2, com os Pais das Gaijas, às 22h00, Acromaníacos, às 23h00, e Dj Beaver, às 01h00.