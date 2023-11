Instalação “No Âmago” para ver no Centro Cultural Regional de Santarém

A instalação “No Âmago”, do colectivo Das Cool, foi inaugurada no dia 25 de Novembro e vai estar patente no Centro Cultural Regional de Santarém - Fórum Actor Mário Viegas até 16 de Dezembro. Segundo o colectivo Das Cool, o trabalho pretende lembrar a importância de pausar e de cuidar daquilo que observamos, inspirando uma reconexão com a cidade e reflexão da nossa relação com o ambiente construído.