Motards organizam passeio de Natal

O grupo motard Família D’estrada está a organizar o primeiro passeio de pais e mães Natal. O passeio assinala o fim da temporada do grupo e inclui um almoço convívio com inscrições limitadas, abertas a sócios e não associados.

Dia 3 de Dezembro as motas vão percorrer os concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Coruche. A concentração está marcada para as 8h30, com partida às 9h00, no Porto Alto. Os motards devem abastecer a sua mota e vestirem-se a rigor para a quadra, ou seja, irem vestidos de pais e mães Natal.