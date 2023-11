Póvoa de Santa Iria Vespa Clube lança campanha solidária de Natal

O Póvoa de Santa Iria Vespa Clube lançou pelo terceiro ano consecutivo a campanha “Pai Natal Solidário”. Este ano o clube está a recolher bens que revertem a favor da Associação de Reformados e Pensionistas da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI). Podem ser doados materiais para actividades de animação sociocultural como lápis de cera, tesouras, cola de dupla face e colas. Os materiais podem ser entregues na Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e delegação da junta no Forte da Casa, no Centro Popular de Cultura e Desporto, ou directamente ao Vespa Clube.

Os bens recolhidos serão entregues à ARIPSI no dia 9 de Dezembro. Nessa data realiza-se o desfile solidário em que os vespistas se vestem de Pai Natal e distribuem brindes às crianças.

O passeio arranca às 9h30 no passeio ribeirinho da Póvoa de Santa Iria, faz paragem no mercado municipal do Forte da Casa, passa na ARIPSI, faz nova paragem no Centro Comercial Serra Nova e termina no Mercado de Natal na Quinta Municipal da Piedade.

O desfile é aberto a todo a todo o tipo de motociclos e os participantes devem ir vestidos de pai natal.