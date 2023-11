Praticar e celebrar o desenho na Casa-Estúdio Carlos Relvas

partilhe no Facebook

Os Urban Sketchers Ribatejo vão promover um encontro na Casa-Estúdio Carlos Relvas, na Golegã, para promoverem, praticarem e celebrarem o desenho numa das casas mais procuradas pelos turistas que visitam o Ribatejo.

A iniciativa é no próximo dia 2 de Dezembro e o convite é aberto a todos os que se queiram associar e fazer parte do grupo.

De manhã haverá uma visita guiada e de tarde a actividade de desenhar o estúdio e a sua envolvente.

A direcção da Casa-Estúdio Carlos Relvas realizará uma exposição com os desenhos que saírem deste encontro

Ponto de encontro

Largo Dom Manuel I, n.º 1

2150-128 Golegã

Mapa: https://maps.app.goo.gl/LT1GPN4uq3rDXZtJ7



