Coro do Círculo Cultural Scalabitano no Festival de Órgão de Santarém

O coro do Círculo Cultural Scalabitano (CCS) vai participar no concerto scalabitano -canto coral sacro a realizar na Igreja de Santa Maria da Alcáçova, na proximidade do Jardim das Portas do Sol, em Santarém, no dia 2 de Dezembro pelas 18h30. Segundo informação prestada pelo C.C.S, o concerto conta com Marta Cruz no órgão e com o maestro António Matias na direcção do coro. O momento musical insere-se na programação do Festival de Órgão de