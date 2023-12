Este fim-de-semana o Pai Natal está nas ruas de Vila Franca de Xira

Até domingo, 3 de Dezembro, está nas ruas a iniciativa “Xira Natal” promovida pela Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e que conta com o apoio do Ateneu Artístico Vilafranquense. Há jogos de natal, duendes, fotos com o Pai Natal, coros, dança e muita animação, no largo em frente da junta de freguesia. A inauguração do espaço aconteceu na manhã de sexta-feira, 1 de Dezembro, com dezenas de pessoas a juntarem-se à animação que abre oficialmente as celebrações da quadra festiva na cidade ribatejana.