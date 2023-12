Marta Menezes distinguida nos Global Music Awards

A pianista Marta Menezes, natural de Minde, concelho de Alcanena, foi distinguida com a medalha de prata nos Global Music Awards (Estados Unidos da América) pelo seu CD com obras de Beethoven e Fernando Lopes-Graça. A pianista, que reside em Madrid (Espanha), apresentou-se pela primeira vez em Chipre num recital de música de câmara com o violoncelista espanhol Pau Codina.

O concerto foi apoiado pela Embaixada de Portugal e pela Embaixada de Espanha. Marta Menezes e Pau Codina apresentaram um programa que teve como ponto de partida as heranças musicais portuguesa e espanhola dando a conhecer a riqueza da música ibérica. Foram interpretadas obras de Beethoven, Luís de Freitas Branco, Manuel de Falla e Gaspar Cassadó.

Marta Menezes apresenta-se regularmente em concertos a solo, em música de câmara e com orquestra. Actuou em diversos países europeus, Estados Unidos da América, Cabo Verde e China. Marta Menezes tem um papel activo na divulgação da música portuguesa. Fez a encomenda e estreia de várias obras de compositores contemporâneos e tem desenvolvido diversos projectos dedicados a este repertório destacando-se a recente estreia mundial do Concerto para Piano, do compositor Tiago Derriça.